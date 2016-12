Fokus auf Dax, K+S und Gold (aktien)

Es ist ein zähes Ringen um wichtige Chartmarken, das zwischen Bullen und Bären in den letzten Wochen, ja man kann mittlerweile von Monaten sprechen, entbrannt ist. Ein Sieger steht noch nicht fest... Und derzeit ist es auch schwer zu sagen, welches Lager letztendlich als Sieger aus diesem Ringen hervorgehen wird. Doch die Gefahr einer fortschreitenden Top-Bildung im Dax ist durchaus nicht zu unterschätzen. Erst, wenn neue Impulse gegeben - sprich neue signifikante Hochs erreicht werden - hat der Dax die Chance, seine Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Es ist allerdings sehr fraglich, ob dieses vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage auch tatsächlich gelingen kann.

Spannend wird es in dieser Woche allemal für die Aktionäre von K+S, denn das Unternehmen wird am 14.05. den Finanzbericht für das erste Quartal 2014 vorlegen. Die Erwartungen sind hoch und der Aktienkurs ist bereits mit einigen Vorschusslorbeeren bedacht worden, nachdem die Ergebnisse der Mitbewerber weitestgehend überzeugen konnten. Im Vorfeld der Zahlen ist der Aktienkurs von K+S an eine wichtige Zone gelaufen. Gelingt der Ausbruch über diese, wäre das ein starkes Kaufsignal. Allerdings scheiterte die Aktie in der Vergangenheit bereits an diesem Widerstand und leitete daraufhin Konsolidierungsphasen ein...

Wenig Akzente konnte der Goldpreis in den letzten Wochen setzen. Er bewegt(e) sich zwischen 1.280 und 1.330 US-Dollar. Der Zug nach oben fehlt genauso wie der Abwärtsdruck. Das könnte noch einige Zeit so weiter gehen, doch zwangsläufig wird es eine Entscheidung geben. Weitaus spannender ist das ganze Thema Goldaktien. In den letzten Wochen berichteten die meisten Konzerne die Ergebnisse für das erste Quartal 2014. Wie immer schaute man ganz genau hin, wie sich die Kostenseite entwickelte... Die Spreu trennt sich immer mehr vom Weizen.

Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von Erfolgreich-Investieren.de vom 12.05.2014

++ Marktanalyse: Dax und S&P 500

++ Aktienanalyse: K+S - Rally oder kräftige Korrektur?

++ Geplante Depotneuaufnahme: Goldaktie

++ Devisen: Euro / USD - Endet die Aufwärtsbewegung des Euro?

++ Rohstoffe: Gold - Die charttechnische Entscheidung naht

++ Kommentar: Neue Übernahmephantasien im Goldsektor

++ AKTIEN-Musterdepot

++ DERIVATE-Musterdepot

