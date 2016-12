Nordex, K+S und Gold - Aktien

Die EZB senkt die Leitzinsen, führt Strafzinsen für Banken ein, die ihr Geld lieber bei der EZB parken, als es als Kredite an Unternehmen auszugeben. Die Aktienmärkte jubeln ob dieser Entscheidungen. Dabei hält sich die EZB noch Pulver (Stichwort: Anleihenkäufe) trocken, vielleicht wohlwissend, dass die Leitzinssenkung nicht sonderlich fruchten wird... Die Party an den Aktienmärkten geht unvermindert weiter. Doch der Kater wird kommen. Und er wird heftig ausfallen. Wie dem auch sei. Schauen wir uns einige "Hotspots" an.

Als wir uns entschlossen, die Nordex-Aktie im April 2014 ins Aktien-Musterdepot unseres Erfolgreich-Investieren-Börsenbriefes aufzunehmen, billigten wir dem Wert erhebliches Erholungspotential zu. Dass die Aktie innerhalb kürzester Zeit bereits über 50 Prozent ins Plus laufen würde, kam dann doch überraschend. Letztendlich ist Nordex ein Beispiel für eine klassische Turnaround-Story und zeigt das enorme Potential solcher sicherlich nicht einfach zu identifizierenden Chancen auf. Die von Analysten ausgegebenen Kursziele wurden bereits eindrucksvoll abgearbeitet oder liegen in Reichweite.

Wie sollten sich Anleger also nun verhalten, die den Zug bei Nordex verpasst haben? Das technische Umfeld als "überkauft" und "überhitzt" zu bezeichnen, wird der aktuellen Situation wohl nur unzureichend gerecht. Korrekturpotential baut sich ohne Zweifel auf. Und es wird sehr wahrscheinlich auf absehbare Zeit auch zu Rücksetzern kommen, aber letztendlich gilt: So lange die Party läuft und keiner nach Hause gehen möchte, wird gefeiert. Ein Einstieg auf dem aktuellen Niveau (16,70 Euro) ist sehr riskant und aus unserer Sicht wenig attraktiv. Im Umkehrschluss bedeutet das für bereits investierte Leser, dass eine konsequente Stopploss-Strategie zur Gewinnabsicherung sicherlich auch nicht die schlechteste Wahl wäre...

Zahlreiche Goldaktien haben unserer Meinung nach ebenfalls das Potential, einen Turnaround hinzulegen. Die zuletzt zurückgekommenen Goldpreise haben den Produzentenaktien kräftig zugesetzt. Dennoch scheint man in den Führungsetage der Konzerne durchaus auf eine baldige Wiederauferstehung zu setzen. Zumindest weisen die zahlreichen Übernahme- und Zusammenschlussaktivitäten, die derzeit im Sektor zu beobachten sind, darauf hin... In unserer aktuellen Ausgaben nehmen wir den Zukauf unseres Goldaktien-Favoriten unter die Lupe. Dieser ist bereits fündig geworden. Ein ganz Großer der Branche befindet sich jedoch noch auf der Jagd... Potentielle Übernahmekandidaten gibt es einige.

Ein Thema darf auch in der aktuellen Ausgabe nicht fehlen: Die K+S-Aktie. Geht sie nun durch die Decke oder testet sie noch einmal den Boden? Bei wohl kaum einer anderen Aktie gehen die Meinungen derzeit so weit auseinander...