Paion mit charttechnischem Kaufsignal! Barrick Gold als Chance für Antizykliker?

Ob die Paion-Aktie auf mittlere und lange Sicht eine Erfolgsgeschichte werden wird, bleibt noch abzuwarten. Spannend ist sie allemal, auch wenn die Meinungen zu und über Paion stark auseinandergehen. Derzeit ist eine höchst emotionale Diskussion unter Analysten und Kommentatoren über die Perspektiven des kleinen Biotechunternehmen entbrannt. Stein des Anstoßes ist die aktuelle Kursbewegung, die ohne Zweifel Raum für Spekulationen lässt. Denn die Aktie marschierte in den letzten Handelstagen stramm gen Norden, ohne, dass es aus fundamentaler Sicht wirklich Neues zu berichten gibt. Wer kauft also die Aktie derzeit und aus welchen Grund?



An der Börse wird bekanntlich die Zukunft gehandelt. Und die Zukunft von Paion ist eng mit der Zukunft des Narkosemittels Remimazolam verbunden. In enigen Monaten erwartet das Unternehmen (und erwarten die Aktionäre) die Ergebnisse der Testphase III. Fallen diese positiv aus, dann hat die Aktie ohne Frage Potential. Bleiben die positiven Ergebnisse jedoch aus, dann dürfte es für die Aktionäre wohl höchst ungemütlich werden.

Paion - Charttechnik sehr interessant

Schiebt man die fundamentalen Chancen und Risiken einmal beiseite und fokussiert sich auf die Charttechnik, dann zeichnet sich ein durchaus ansprechendes Bild, denn die Aktie brach kürzlich aus einer bullischen Keilformation aus. In unserer aktuellen Ausgabe des Erfolgreich-Investieren.de Börsenbriefes vom 19.09.2014 hatten wir die beiden Widerstandsmarken 3,25 Euro und 3,75 Euro für unsere Leser als nächste Kursziele herausgearbeitet. Zumindest die erste wurde bereits vorrübergehend überwunden... Dass die Aktie ihre Aufwärtsbewegung in einem schwachen Gesamtmarkt fortsetzen konnte (zumindest bis dato), spricht ohne Zweifel für eine gewisse Stärke. Allerdings steigt die Gefahr von (temporären) Rückschlägen nach der zurückliegenden Rally...

Barrick Gold - (Noch) Keine Stärke...

Von Stärke kann beim Blick auf den Chart der Barrick Gold Aktie (noch) nicht die Rede sein, denn deren Kursverlauf strapaziert die Nerven der noch verbliebenen Aktionäre auf das Äußerste. Schwacher Goldpreis, schwache Goldaktien und dazu eine schlechte Stimmung in Bezug auf den Goldsektor könnten aber die Zutaten für eine kräftige Erholung sein. Die Aktie von Barrick Gold notiert unmittelbar an einer massiven Unterstützungszone; ein Bild, welches sich übrigens auch bei vielen anderen Schwergewichten der Branche bietet... Kommen wir jedoch auf die Aktie von Barrick Gold zurück. Der Aktienkurs steuert derzeit den Bereich um 15 US-Dollar an; also jener Kurszone, die bereits mehrfach der Ausgangspunkt dynamischer Erholungsbewegungen war. Im Dezember 2013 startete hier eine Erholung, die die Aktie im Hoch auf über 21 US-Dollar führte. Im Juni 2014 war sie der Ausgangspunkt für einer Erholung auf über 19 US-Dollar. Und nun steht sie wieder zur Disposition...

