Kurz und bündig zu Paion, Nordex, Dax und Dow Jones

Dieser Markt verlangt Anlegern so Einiges ab. Ihn zu analysieren und prognostizieren ist schwierig, weil er schlichtweg nur schwer greifbar ist. Aus diesem Grund hatten wir uns auch Ende September dazu entschlossen, die Long-Positionen in unserem kurzfristig orientierten DERIVATE-Depot abzubauen und die aus der vorherigen Erholungsbewegung aufgelaufenen Gewinne (u.a. +104 % mit Call OS Dax) einzufahren. Manchmal muss man auch bereit sein, sich an die Seitenlinie zu stellen. Derzeit laufen nur noch zwei Positionen in unserem DERIVATE-Depot; u.a. ein Wave Put €/$, aber da ist der Trend klar. Hier geht es für uns nur noch darum, die dreistelligen Gewinne zu verwalten. Neue gehebelte Positionen einzugehen, reizt uns derzeit nicht. Kommen wir zum allgemeinen Marktgeschehen.

Charttechnik bei Paion-Aktie noch immer im grünen Bereich

Zu den Werten, bei denen die Charttechnik einen sehr robusten Eindruck macht, zählt sicherlich Paion. Wir hatten sie in unserer letzten Kommentierung kurz aufgegriffen. Das unlängst generierte charttechnische Kaufsignal wirkt noch immer nach, auch wenn der negative Gesamtmarkt dafür sorgt, dass sich das Potential (noch) nicht vollends entfalten konnte.

Nordex-Aktie vor dem Richtungsentscheid

Die 15 Euro-Marke konnte die Nordex-Aktie nicht überwinden und läuft nun wieder gen 14 Euro. Geht die Aktie auch unter diese Unterstützung, ist ein Test der Zone 13,0 / 12,7 Euro nicht mehr auszuschließen. Aber auch die Entwicklung der Nordex-Aktie steht unter dem Eindruck des schwachen Gesamtmarktes.

Dax, Dow Jones & Co.

Die Indizes sind charttechnisch angeschlagen. Beim Dax läuft es wohl auf einen Test der Zone 9.200 / 9.000 Punkte hinaus. Das Unterschreiten der 9.400er Marke lieferte das nötige Signal. Der Dow Jones Ind. kippt auch zusehends nach unten weg und dürfte in den kommenden Handelstagen noch einmal den Bereich um 16.500 Punkte in Angriff nehmen. Möglicherweise weitet sich die eingeleitete Korrektur auch auf 16.000 Punkte aus.

Goldaktien sehen sehr, sehr interessant aus

In der aktuellen Gemengelage geht auch in Bezug auf Gold- und Silberaktien die Angst unter Anlegern um. Doch man sollte sich dem ganzen Thema möglichst unaufgeregt nähern und sich die Chancen vergegenwärtigen. Wer sich für dieses Thema ausführlicher intessiert, den möchten wir auf den unter RohstoffJournal.de erhältlichen Themenreport "Gold- und SilberaktienJournal" verweisen. Weitere Informationen zum Angebot finden Sie hier >>>

