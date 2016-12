Arca Gold Bugs Index mit einem starken Kaufsignal!

Wer hätte das gedacht? Gleich zum Jahresauftakt überrascht der Arca Gold Bugs Index (HUI) mit einem starken Kaufsignal. Ist das die Trendwende? Ist das Ende der mehrjährigen Korrektur? Die Zukunft wird es zeigen...

Wenn der Arca Gold Bugs Index in der Vergangenheit nicht mit einer Reihe (massiver) Fehlsignale aufgewartet hätte, so könnte man die aktuelle Chartkonstellation fast blind zum Einstieg auf der Long-Seite nutzen... Aber so bedarf es zusätzlich noch einer gehörigen Portion Fingerspitzengefühl. Werten wir das technische Umfeld einmal neutral aus: Im Bereich um 145 Punkten gelang es dem Arca Gold Bugs Index im November und Dezember einen Doppelboden auszubilden. Doch so ein Doppelboden (oder W-Formation) ist ein Muster ohne Wert, sollte nicht das Zwischenhoch im finalen Schritt überwunden werden. Im Idealfall geschieht dieses mit einer dynamischen Ausbruchsbewegung. Und diese könnte nun im HUI angelaufen sein, denn am vergangenen Dienstag legte der Gold- und Silberaktienindex um fast 7 Prozent zu und knackte hierbei auch das Zwischenhoch der W-Formation bei 180 Punkten. Der HUI schloss bei 183,7 Punkten. Unterm Strich liegt also ein starkes Kaufsignal vor. Doch es muss sich in den kommenden Tagen noch bestätigen.

